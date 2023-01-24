Mac OS / Операционные системы ⇒ macOS 13 Ventura 13.2

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Почта

Spotlight

Safari и ключи входа

Сообщения

Фото

Постановщик

FaceTime

Функция непрерывности для Камеры

Это обновление также содержит другие функции и улучшения

Системные требования:

• Для использования некоторых функций требуется Apple ID; требуется соблюдение условий.

• Для использования некоторых функций требуется совместимый интернет-провайдер; может взиматься плата.

• Для обновления более ранних версий требуется до 34 Гб свободного пространства на диске.

• iMac 2017 и новее

• iMac Pro 2017 и новее

• MacBook Air 2018 и новее

• MacBook Pro 2017 и новее

• Mac Pro 2019 и новее

• Mac Studio 2022 и новее

• Mac mini 2018 и новее

• MacBook 2017 и новее

Скачать операционную систему macOS 13 Ventura 13.2 (11,7 ГБ):

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совершенствует все аспекты повседневного использования Mac и содержит обновленные версии основных приложений, в том числе Почты, Сообщений и Safari. Функция непрерывности для Камеры позволяет использовать iPhone как веб?камеру для Mac. Функция «Постановщик» предлагает абсолютно новый способ автоматически упорядочивать окна. Вы также получите новейшие функции безопасности и конфиденциальности для Вашего Mac.• Возможности отменить или запланировать отправку, напомнить о письме и отслеживать ответы помогают еще легче управлять своей электронной почтой.• Улучшенная функция поиска отображает более точные и полные результаты и предлагает варианты по мере ввода.• Быстрый просмотр позволяет просмотреть любой файл из списка результатов, просто нажав на нем клавишу пробела.• Функция поиска изображений помогает находить изображения в интернете, а также в Фото, Сообщениях, Заметках и Finder.• Прямо в поиске можно просматривать подробные сведения о музыкантах, фильмах, компаниях, спортивных командах и соревнованиях, а также многом другом.• С помощью общих групп вкладок можно делиться наборами вкладок с другими пользователями. Работая вместе, Вы будете сразу видеть любые изменения общей группы вкладок.• Ключи входа — это более простой и безопасный метод входа, созданный взамен привычных паролей.• Для упрощения переписки появились новые функции: теперь можно отредактировать сообщение, отменить отправку или отметить сообщение как непрочитанное.• Благодаря поддержке SharePlay в Сообщениях можно смотреть фильмы, слушать музыку и просматривать различный контент вместе с друзьями во время переписки.• Собеседников в Сообщениях можно легко приглашать к совместной работе над файлами, а все обновления будут отображаться в разговоре.• Общая медиатека iCloud позволяет легко делиться фото и видео с пятью членами семьи в отдельной медиатеке, встроенной в приложение «Фото».• Функция «Постановщик» автоматически упорядочивает окна и приложения, размещая активное приложение в центре экрана, а другие открытые приложения — слева от него.• Чтобы переключиться между приложениями, можно нажать любое открытое приложение в левой части экрана.• В Постановщике можно группировать приложения, создавая удобные подборки.• Быстрый доступ к Рабочему столу позволяет легко перетягивать файлы в приложения, открытые в Постановщике.• Функция Handoff для FaceTime позволяет мгновенно переносить вызовы FaceTime с Mac на iPhone или iPad и наоборот.• Функция непрерывности для Камеры дает возможность использовать iPhone как веб?камеру для Mac поблизости, закрепив iPhone в держателе (требуется iPhone XR или новее).• Доступны различные видеоэффекты и эффекты освещения, в том числе «Портрет» (на iPhone XR и новее), «В центре внимания» (на iPhone 11 и новее) и «Студийный свет» (на iPhone 11 и новее).• Режим «Обзор стола» задействует сверхширокоугольную камеру iPhone, чтобы демонстрировать Ваш рабочий стол во время видеоконференций (требуется iPhone 11 или новее).• В приложении «Часы» на Mac доступны мировые часы, таймеры и будильники — функции, которые также есть на других устройствах Apple.• На Mac появилось приложение «Погода», оптимизированное для крупного дисплея: оно включает интерактивные анимации, почасовые прогнозы и подробные карты погоды.• Объект на фото можно приподнять над фоном, а затем скопировать и вставить в такие приложения, как Почта и Сообщения.• Фильтры фокусирования скрывают отвлекающий контент в таких приложениях, как Календарь, Почта, Сообщения, Safari, и в сторонних приложениях.• Обновленный интерфейс Системных настроек стал более удобным для навигации.• Быстрые ответы на угрозы позволяют оперативнее устанавливать важные обновления безопасности macOS.