 macOS 13 Ventura 13.2
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Mac OS / Операционные системыmacOS 13 Ventura 13.2

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macOS 13 Ventura 13.2

macOS Ventura совершенствует все аспекты повседневного использования Mac и содержит обновленные версии основных приложений, в том числе Почты, Сообщений и Safari. Функция непрерывности для Камеры позволяет использовать iPhone как веб?камеру для Mac. Функция «Постановщик» предлагает абсолютно новый способ автоматически упорядочивать окна. Вы также получите новейшие функции безопасности и конфиденциальности для Вашего Mac.



Ключевые особенности:
Почта
• Возможности отменить или запланировать отправку, напомнить о письме и отслеживать ответы помогают еще легче управлять своей электронной почтой.
• Улучшенная функция поиска отображает более точные и полные результаты и предлагает варианты по мере ввода.

Spotlight
• Быстрый просмотр позволяет просмотреть любой файл из списка результатов, просто нажав на нем клавишу пробела.
• Функция поиска изображений помогает находить изображения в интернете, а также в Фото, Сообщениях, Заметках и Finder.
• Прямо в поиске можно просматривать подробные сведения о музыкантах, фильмах, компаниях, спортивных командах и соревнованиях, а также многом другом.

Safari и ключи входа
• С помощью общих групп вкладок можно делиться наборами вкладок с другими пользователями. Работая вместе, Вы будете сразу видеть любые изменения общей группы вкладок.
• Ключи входа — это более простой и безопасный метод входа, созданный взамен привычных паролей.

Сообщения
• Для упрощения переписки появились новые функции: теперь можно отредактировать сообщение, отменить отправку или отметить сообщение как непрочитанное.
• Благодаря поддержке SharePlay в Сообщениях можно смотреть фильмы, слушать музыку и просматривать различный контент вместе с друзьями во время переписки.
• Собеседников в Сообщениях можно легко приглашать к совместной работе над файлами, а все обновления будут отображаться в разговоре.

Фото
• Общая медиатека iCloud позволяет легко делиться фото и видео с пятью членами семьи в отдельной медиатеке, встроенной в приложение «Фото».

Постановщик
• Функция «Постановщик» автоматически упорядочивает окна и приложения, размещая активное приложение в центре экрана, а другие открытые приложения — слева от него.
• Чтобы переключиться между приложениями, можно нажать любое открытое приложение в левой части экрана.
• В Постановщике можно группировать приложения, создавая удобные подборки.
• Быстрый доступ к Рабочему столу позволяет легко перетягивать файлы в приложения, открытые в Постановщике.

FaceTime
• Функция Handoff для FaceTime позволяет мгновенно переносить вызовы FaceTime с Mac на iPhone или iPad и наоборот.

Функция непрерывности для Камеры
• Функция непрерывности для Камеры дает возможность использовать iPhone как веб?камеру для Mac поблизости, закрепив iPhone в держателе (требуется iPhone XR или новее).
• Доступны различные видеоэффекты и эффекты освещения, в том числе «Портрет» (на iPhone XR и новее), «В центре внимания» (на iPhone 11 и новее) и «Студийный свет» (на iPhone 11 и новее).
• Режим «Обзор стола» задействует сверхширокоугольную камеру iPhone, чтобы демонстрировать Ваш рабочий стол во время видеоконференций (требуется iPhone 11 или новее).

Это обновление также содержит другие функции и улучшения
• В приложении «Часы» на Mac доступны мировые часы, таймеры и будильники — функции, которые также есть на других устройствах Apple.
• На Mac появилось приложение «Погода», оптимизированное для крупного дисплея: оно включает интерактивные анимации, почасовые прогнозы и подробные карты погоды.
• Объект на фото можно приподнять над фоном, а затем скопировать и вставить в такие приложения, как Почта и Сообщения.
• Фильтры фокусирования скрывают отвлекающий контент в таких приложениях, как Календарь, Почта, Сообщения, Safari, и в сторонних приложениях.
• Обновленный интерфейс Системных настроек стал более удобным для навигации.
• Быстрые ответы на угрозы позволяют оперативнее устанавливать важные обновления безопасности macOS.

Системные требования:
• Для использования некоторых функций требуется Apple ID; требуется соблюдение условий.
• Для использования некоторых функций требуется совместимый интернет-провайдер; может взиматься плата.
• Для обновления более ранних версий требуется до 34 Гб свободного пространства на диске.
• iMac 2017 и новее
• iMac Pro 2017 и новее
• MacBook Air 2018 и новее
• MacBook Pro 2017 и новее
• Mac Pro 2019 и новее
• Mac Studio 2022 и новее
• Mac mini 2018 и новее
• MacBook 2017 и новее


Скачать операционную систему macOS 13 Ventura 13.2 (11,7 ГБ):

с Turbo.pw | Uploadrar.com | Fikper.com | Katfile.com
Прямая ссылка на скачивание доступна только для группы: VIP-diakov.net


  • diakov
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Средняя оценка: 5 из 5, всего проголосовало пользователей - 2
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  1. stalkerdegoma
    thanks
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Всё супер! активировал 10-ку. Пришлось защиту Windows отключить, что бы скачать.
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От: Старый Котяра
Нет. Если хотите стабильную работу системы, ставьте с нуля. При установке "по-верху" или попытке обновления велика вероятность наловить
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От: coliza
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