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Данная сборка для тех, кто имеет лицензию или же хочет воспользоваться каким-либо другим, предпочитаемым лично им, способом активации. Сборка совмещает фактически все русские и английские редакции Windows 11, которые были выпущены Майкрософт, включая недоступные широкой аудитории. Благодаря ряду оригинальных решений, удалось получить продукт, объединяющий столь большое количество редакций Windows 11 в рамках единого дистрибутива, объем которого не превышает размер обычной DVD-болванки.
Windows 11 операционные системы