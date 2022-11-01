 Операционные системы
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Операционные системыWindows 11 Version 22H2 with Update [22621.1265]

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Windows 11 Version 22H2 with Update [22621.1265]

Сборка от adguard, [36in1]

Сборка сделана на основе оригинальных файлов UUP. Были интегрированы обновления по 14 февраля 2023 года, а также интегрирован SmartFix 2.4.7 и Microsoft DaRT. В ней нет никаких косметических изменений и ничего не вырезано.

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Windows 11
  • diakov
  • 40 673
  • 78

Операционные системыWindows 10 Version 22H2 with Update [19045.2604]

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Windows 10 Version 22H2 with Update [19045.2604]

Сборка от adguard, [64in2]

Сборка сделана на основе оригинальных образов MSDN. Были интегрированы обновления по 14 февраля 2023 года, а также интегрирован SmartFix 2.4.7 и Microsoft DaRT. В ней нет никаких косметических изменений и ничего не вырезано.

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Windows 10
  • diakov
  • 283 672
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Операционные системыWindows 8.1 with Update [9600.20821]

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Windows 8.1 with Update [9600.20821]

Сборка от adguard, [36in2]

Сборка сделана на основе оригинальных образов от MSDN. Были интегрированы обновления по 14 февраля 2023 года, а также интегрирован SmartFix 2.4.7 и Microsoft DaRT. В ней нет никаких косметических изменений и ничего не вырезано.

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Windows 8.1
  • diakov
  • 182 820
  • 83

Операционные системыWindows 7 SP1 with Update [7601.26366]

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Windows 7 SP1 with Update [7601.26366]

Сборка от adguard, [44in2]

Сборка сделана на основе оригинальных образов от MSDN. Были интегрированы обновления по 14 февраля 2023 года, а также интегрирован SmartFix 2.4.7 и Microsoft DaRT. В ней нет никаких косметических изменений и ничего не вырезано.

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Windows 7
  • diakov
  • 334 232
  • 416

Операционные системыWinPE 11-10-8 Sergei Strelec 15.02.2023

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WinPE 11-10-8 Sergei Strelec 15.02.2023

Русская и Английская версии.

Загрузочный диск на базе Windows 11, 10 и 8 PE - для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления дисков и разделов, диагностики компьютера, восстановления данных, антивирусной профилактики и установки ОС Windows.

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LiveCD антивирусы резервное копирование восстановление данных образы дисков
  • diakov
  • 52 485
  • 26

Mac OS / Операционные системыmacOS 13 Ventura 13.2

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macOS 13 Ventura 13.2

macOS Ventura совершенствует все аспекты повседневного использования Mac и содержит обновленные версии основных приложений, в том числе Почты, Сообщений и Safari. Функция непрерывности для Камеры позволяет использовать iPhone как веб?камеру для Mac. Функция «Постановщик» предлагает абсолютно новый способ автоматически упорядочивать окна. Вы также получите новейшие функции безопасности и конфиденциальности для Вашего Mac.

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macOS ventura операционные системы
  • diakov
  • 1 399
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Операционные системыMicrosoft Windows 10.0.19045 Version 22H2 January 2023 Update

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Microsoft Windows 10.0.19045 Version 22H2 January 2023 Update

Оригинальные русские и английские версии! January 2023 Update

Windows 10 — ваш партнер в любых делах. Воспользуйтесь быстрым запуском, знакомым, но заметно улучшенным, меню «Пуск» и новыми потрясающими возможностями для работы с разных устройств.

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Windows 10
  • diakov
  • 1 506 122
  • 695

Операционные системыWindows and Office Genuine ISO Verifier 11.12.33.22

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Windows and Office Genuine ISO Verifier 11.12.33.22

Windows and Office Genuine ISO Verifier - бесплатная портативная программа для проверки оригинальности ISO-образов Windows и Office. С её помощью вы сможете проверить, являются ли скаченные образы Windows оригинальными образами MSDN или VLSC от Microsoft.

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Windows Office
  • diakov
  • 4 592
  • 2

Операционные системыKali Linux 2022.4

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Kali Linux 2022.4

Дистрибутива Kali Linux 2022 предназначенный для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников.

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операционные системы
  • diakov
  • 8 323
  • 2

Операционные системыWindows 10 (v22H2) RUS-ENG (AIO)

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Windows 10 (v22H2) RUS-ENG (AIO)

Данная сборка создана для тех, кто имеет лицензию или же хочет воспользоваться каким-либо другим, предпочитаемым лично им, способом активации. Сборка создана на основе официальных дистрибутивов и содержит небольшие доработки, влияющие в большинстве своем не на устанавливаемый продукт, а лишь на процесс установки.

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Microsoft Windows 10
  • diakov
  • 14 117
  • 8

Операционные системыNox App Player 7.0.3.8

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Nox App Player 7.0.3.8

NoxPlayer - мощный эмулятор операционной системы Android, позволяющий запускать приложения для этой оси прямо на ПК с Windows. От подобных эта программа отличается достаточно высокой производительностью, наличием дополнительных параметров управления, набором встроенных инструментов оптимизации и простой настройкой.

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Android NoxPlayer эмуляторы
  • Mansory
  • 23 491
  • 22

Операционные системыWindows 11 (v22H2) RUS-ENG -36in1- (AIO)

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Windows 11 (v22H2) RUS-ENG -36in1- (AIO)

Данная сборка для тех, кто имеет лицензию или же хочет воспользоваться каким-либо другим, предпочитаемым лично им, способом активации. Сборка совмещает фактически все русские и английские редакции Windows 11, которые были выпущены Майкрософт, включая недоступные широкой аудитории. Благодаря ряду оригинальных решений, удалось получить продукт, объединяющий столь большое количество редакций Windows 11 в рамках единого дистрибутива, объем которого не превышает размер обычной DVD-болванки.

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Windows 11 операционные системы
  • diakov
  • 15 428
  • 40

Операционные системыLDPlayer 4.0.76

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LDPlayer 4.0.76

LDPlayer - Android-эмулятор для запуска мобильных игр на ПК. Имеется поддержка запуска нескольких копий, есть возможность управления с клавиатуры, присутствует запись видео, скриншоты и запись скриптов, а также полноценная поддержка Google Play Market и всех приложений внутри него.

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эмуляторы Android LDPlayer
  • Mansory
  • 10 734
  • 7

Операционные системыWindows 10 Enterprise LTSC Zver 2022.1

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Windows 10 Enterprise LTSC Zver 2022.1

Сборка Windows 10 Enterprise LTSC от Zver с обновлениями по декабрь 2020 года. В сборке присутствует ZverWPI v.6.5 с минимальным набором наиболее необходимых программ.

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Windows 10
  • diakov
  • 16 291
  • 22

Операционные системы2k10 Live 7.40 / Next 11.03

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2k10 Live 7.40 / Next 11.03

Мультизагрузочный диск системного администратора с возможностью загрузки c CD/DVD, флешки, USB-HDD и обычного HDD и состоящий из нескольких PE-сборок, что позволяет загрузиться и комфортно работать практически на любом компьютере.

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LiveCD антивирусы дефрагментаторы архиваторы резервное копирование браузеры медиаплееры восстановление данных образы дисков информация удаление следов удаленный доступ тестирование менеджеры разделов жесткого диска
  • diakov
  • 29 820
  • 5

Операционные системыCOMSS Boot USB 2021.12 + Lite

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COMSS Boot USB 2021.12 + Lite

Загрузочная USB флешка которая содержит 12 антивирусных сканеров для проверки и лечения компьютеров и ноутбуков. Также, присутствуют утилиты для проверки оперативной памяти и жесткого диска, и для работы с разделами диска.

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LiveCD Dr.Web антивирусы Kaspersky AVG Avira Norton COMODO ESET
  • diakov
  • 52 851
  • 32

Операционные системыWindows 10-11 PE by Xemom1

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Windows 10-11 PE by Xemom1

Windows 10-11 PE EFI Native - загрузочный диск на базе Windows 11 и Windows 10 для обслуживания компьютеров. Также диск включает в себя набор программ для работы с жесткими дисками, резервного копирования и восстановления, исправления загрузки, сброса паролей, восстановления данных, удаления SMS блокировщиков и т.д. Есть поддержка сети и мультимедиа. Имеется возможность установки Windows классическим способом (с компакт-диска или из папки SOURCES на любом диске). Также можно установить любую версию Windows от 2000 c любого носителя/папки с помощью программ: 78Setup, WinNTSetup .

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LiveCD загрузочный диск WinPE Windows 10 Windows 11 обслуживание системы
  • Mansory
  • 11 463
  • 8

Операционные системыWindows 7 SP1 5in1 x64 Elgujakviso Edition v.22.05.21

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Windows 7 SP1 5in1 x64 Elgujakviso Edition v.22.05.21

Русская сборка

Сборка сделана на основе оригинальных образов от MSDN (Original 12.05.2011). Системы чистые, ничего не удалено. Интегрированы Internet Explorer 11 и все важные и рекомендуемые обновления по Май 2021 года. Система протестирована на работоспособность, стабильность и производительность, работает стабильно, так же, как и оригинал.

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Windows 7
  • Mansory
  • 5 626
  • 8

Операционные системыmini10PE 20.4

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mini10PE 20.4

Мини загрузочный диск на базе Microsoft Windows 10 Pro Version 1909 для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления, диагностики компьютера, восстановления файлов.

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загрузочный диск LiveCD дефрагментаторы 7-Zip восстановление данных информация тестирование Partition Manager менеджеры разделов жесткого диска
  • Mansory
  • 29 737
  • 20

Операционные системыWinPE 10 by LEX

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  • 80

WinPE 10 by LEX

Загрузочный диск на базе Windows 10 - для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления дисков и разделов, диагностики компьютера, восстановления данных.

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LiveCD WinPE антивирусы дефрагментаторы архиваторы WinRAR резервное копирование браузеры Acronis Total Commander медиаплееры менеджеры разделов жесткого диска
  • Mansory
  • 10 545
  • 5
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Комментарии
Wise Care 365 Pro 6.4.2 Build 620
От: Gennady
Уже есть версия 6.4.4.622. Gennady
AOMEI Partition Assistant 9.13.1 Pro | Server | Technician | Unlimited + Bootable Media
От: Gennady
Уже есть версия 14. Обновите, пожалуйста! Gennady
AdGuard VPN - private proxy 2.1.54
От: davinchicod
нафиг выкладывать нерабочие версии!!!???
HEU KMS Activator v28.0.0
От: AV111
Всё супер! активировал 10-ку. Пришлось защиту Windows отключить, что бы скачать.
Windows 10 Version 22H2 with Update [19045.2604]
От: Старый Котяра
Нет. Если хотите стабильную работу системы, ставьте с нуля. При установке "по-верху" или попытке обновления велика вероятность наловить
Microsoft Office 2021 ProPlus Online Installer 2.3.7
От: bosota
По всем ссылкам лежит версия 2.3.6
Vivaldi 5.6 Build 2921.53 Final + Portable
От: Dato
классс
Windows 10 Version 22H2 with Update [19045.2604]
От: kenagraphy
Всем привет, а можно обновить а не установить с нуля?
Windows 11 Version 22H2 with Update [22621.1265]
От: vikatschka
Внедряя новые технологии производителем в Windows, установка Windows 11 22H2 требует подключения к интернету и учетную запись. Если вы не хотите
Windows 11 Debloater 1.9 / Windows 10 Debloater 2.5
От: sashook
Windows 10 Debloater 2.5 ссылочку поправьте, а то 2.4 качается, которая с официального сайта.
Windows 11 Version 22H2 with Update [22621.1265]
От: exolon
100% и дополню Windows 11 настолько испорчена, сделана видимо какимито спецслужбами чтоб следить и управлять народом.
Windows 7 SP1 with Update [7601.26366]
От: coliza
Этот автор как правило в свои сборки ничего кроме описанного не интегрирует. Предварительно скачайте программу для установки сетевых драйверов без
Windows 7 SP1 with Update [7601.26366]
От: coliza
На сайте зарегаться нужно.
Stardock WindowBlinds 10.89
От: DEN2621
ждём 11 версию...
SketchUp Pro 2023 v23.0.367
От: azam27
А что он так "растолстел"? Понял, оказывается встроили V-ray, который не патчится патчером "в комплекте"... Невозможно скачать с
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